Ozzy Osbourne überrascht in Wien mit Tattooaktion

Das neue Album von Ozzy Osbourne hören und dabei tätowiert werden: In Wien ist das am 20. Februar im "Rattlesnake" statt. Der erste Fan, der sich dabei für ein Motiv entscheidet, kriegt es gratis gestochen.

Ozzy Osbourne präsentiert sein neues Album "Ordinary Man" einen Tag vor der Veröffentlichung in 50 Städten im Rahmen einer Tattoo-Aktion: Während Fans am 20. Februar die Songs im Voraus hören dürfen, können sie sich spezielle Tattoos stechen lassen. In Wien findet diese Aktion exklusiv im Rock-Merch- und Tattoo-Shop Rattlesnake statt.

Ein Tattoo gratis

"Die Plattenfirma von Ozzy Osbourne hat sich bei uns gemeldet und angefragt, ob wir mitmachen wollen", erzählte Rattlesnake-Chefin Beate Suk. "Wir waren ganz überrascht." Natürlich ließ man sich nicht zweimal bitten - nun steigt am Donnerstag nächster Woche in der Kirchengasse 3 in Neubau der ungewöhnliche Event.

Erstes Soloalbum seit zehn Jahren

"Ordinary Man" ist Osbournes erstes Soloalbum seit einer Dekade. Produziert wurde die Platte in Los Angeles von Andrew Watt, der auch die Gitarrenspuren übernahm. Am Bass half Duff McKagan von Guns N' Roses aus, Red-Hot-Chili-Peppers-Schlagzeuger Chad Smith schlug in die Felle. Neben der Kernband wirkten noch Gitarrist Slash (Guns N' Roses), Rapper Post Malone, Tom Morello von Rage Against The Machine sowie die Sir Elton John mit. Am 16. November tritt Ozzy Osbourne mit Judas Priest in der Wiener Stadthalle auf.