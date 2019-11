Ozzy Osbourne holt sein Konzert in Wien nach

Die britische Rocklegende Ozzy Osbourne holt im November 2020 sein abgesagtes Februar-Konzert in Wien nach und wird dabei von Judas Priest begleitet.

Fans von Ozzy Osbourne dürfen aufatmen: Die britische Rocklegende, die mit Black Sabbath Musikgeschichte geschrieben hat, kündigte am Montag Nachholtermine für eine kürzlich abgesagte Europatournee an. Demnach wird Osbourne am 16. November 2020 in der Wiener Stadthalle auftreten. Als Vorgruppe begleitet den Sänger die ebenso prägende Metalformation Judas Priest.