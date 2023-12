ÖVP und Grüne wollen Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker beschließen

Die türkis-grüne Regierungskoalition plant, die bereits angekündigte Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker im Bund, in der kommenden Woche formal zu beschließen. Die Diskussion hatte im Sommer für Spannungen in der FPÖ gesorgt.

In einem Antrag für den Verfassungsausschuss, der am Mittwoch vorgelegt wurde, wird vorgeschlagen, dass ab 2024 die Gehälter des Bundespräsidenten, der Bundesregierung, der Nationalratspräsidenten und der Klubobleute eingefroren werden sollen.

Nehammer kündigte Nulllohnrunde für Spitzenpolitiker im Bund an

Laut dem Anpassungsfaktor sollten die Bezüge der Politiker aufgrund der historisch hohen Inflation im kommenden Jahr um 9,7 Prozent ansteigen. Der Rechnungshof hat Anfang Dezember diesen Anpassungsfaktor offiziell bekannt gegeben, wie auch die Tageszeitung "Österreich" am Wochenende berichtete. Bereits im Sommer war der Rekordwert des Anpassungsfaktors absehbar, nach Kritik von FPÖ und SPÖ kündigten Kanzler Karl Nehammer (ÖVP) und Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) noch am selben Tag eine Nulllohnrunde für Spitzenvertreter der Bundesebene an.