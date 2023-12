ÖVP stellt sich für Landtagswahl 2025 im Burgenland auf

Bei einer Pressekonferenz hat die ÖVP Burgenland am Dienstag ihre Position für die bevorstehende Landtagswahl im Jahr 2025 dargelegt.

ÖVP Burgenland wirft Doskozil "unternehmerfeindliche Politik" vor

Die Frage, mit der man sich bei der Wahl auseinandersetzen werde, lautet: "In welche Richtung soll das Burgenland in Zukunft gehen?", erklärte Sagartz. Kritisch anzumerken sei, dass der Schuldenstand derzeit hoch sei und neue Steuern wie die Baulandmobilisierungsabgabe eingeführt würden. Doskozil strebe die Verstaatlichung an und betreibe eine "unternehmerfeindliche Politik". Der Landeshauptmann hat diese Vorwürfe in der Vergangenheit bereits mehrfach zurückgewiesen. Zuletzt betonte er beim Budget 2024, dass es zu keiner neuen Verschuldung kommen werde.