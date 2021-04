Ottakringer Getränke von Coronakrise hart getroffen

Die Coronakrise mit ihren Lockdowns - vor allem in Gastro und Hotellerie - hat die Ottakringer Getränke AG 2020 hart getroffen. Der Umsatz sank von 242,4 Mio. Euro auf 181,3 Mio. Euro.

Das Ergebnis vor Steuern drehte von 13,4 Mio. auf minus 6,4 Mio. Euro. Auch unter dem Strich bilanzierte der Konzern, zu dem etwa auch Vöslauer Mineralwasser gehört, mit minus 5,1 Mio. Euro tiefrot (2019: plus 13,4 Mio. Euro). Das geht aus dem am Freitag veröffentlichen Jahresabschluss hervor.

Gesamtmarkt Bier coronabedingt rückläufig

Der Gesamtmarkt Bier war in Österreich coronabedingt rückläufig, schreibt Ottakringer. Zuwächse im Lebensmittelhandel hätten die Verluste aus der Schließung der Gastronomie nicht aufgefangen. Insgesamt sank der Bierausstoß von in Österreich gebrautem Bier laut Verband der Brauereien Österreichs um 4 Prozent auf 8,268 Millionen Hektoliter. Der Absatz an die Gastronomie habe sich insgesamt um 46 Prozent verringert. Im Handel wurden um 11 Prozent mehr Bierflaschen und um 7 Prozent mehr Dosen verkauft. Bei der Ottakringer Gruppe sank der Bierabsatz laut Finanzjahresbericht um 13,1 Prozent auf 531.000 Hektoliter.

Ottakringer reagierte auf Krise mit Kurzarbeit

Auch das Geschäft der Ottakringer Gruppe mit Mineralwasser, Near Water und Limonaden war im Coronakrisenjahr 2020 stark rückläufig. Der Absatz von Mineralwasser sank um 13,9 Prozent auf 1,92 Millionen Hektoliter und von Near Water und Limonaden um 15,4 Prozent auf 582.000 Hektoliter. Die coronabedingten Schließungen in der Gastronomie und Hotellerie und die Einstellung des Flugverkehrs ließ den Absatz sinken. Unter anderem die Ausgangsbeschränkungen ließen auch die verkaufte Menge an Mineralwasser und Near Water auch im Lebensmitteleinzelhandel sinken.