Ottakringer erhielt elf Auszeichnungen in London

Bei den "World Beer Awards 2021" wurden gleich elf Biere aus der Ottakringer Brauerei ausgezeichnet. Vier der Biere wurden in ihrer jeweiligen Kategorie österreichischer Gewinner.

Bei den "World Beer Awards 2021" vergangene Woche wurden elf Biere aus der Ottakringer Brauerei und dem Ottakringer BrauWerk wurden in London ausgezeichnet. Die Bilanz: Viermal Country Winner – also das beste österreichische Bier in der jeweiligen Kategorie und damit Gold – fünfmal Silber und dreimal Bronze.

Vier mal mit Gold ausgezeichnet

World Beer Awards bewertete heuer 3.500 Biere

Harald Mayer, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei: „Wir sind unglaublich stolz, dass wir auch in diesem Jahr so viele Auszeichnungen erhalten haben, sogar um zwei mehr als im Vorjahr. Das zeigt einmal mehr, dass die hohe Qualität unserer vielfältigen Biersorten auch eine der weltweit strengsten Wettbewerbsjurys beeindrucken konnte. " Bei den jährlich in London stattfindenden "World Beer Awards" werden die weltweit besten Biere (in diesem Jahr über 3.500) von einer unabhängigen Expertenjury aus über 200 Juroren aus Europa, den USA und Asien verkostet, beurteilt und gekürt.