Ottakringer Brauerei startet Podcast "Ottakringer Fluchtseidl"

Ottakringer goes Podcast. Mit dem „Ottakringer Fluchtseidl“ gibt es Neues und Wissenswertes rund um das Thema Bier ab sofort monatlich auch für die Ohren.

Bier- und Brauereiwissen vermitteln, und das auf eine kurzweilige Art und Weise: das ist das Ziel des neuen Podcasts der Ottakringer Brauerei. Matthias Ortner, Geschäftsführer der Ottakringer Brauerei: "Bei unserem Podcast steht das Infotainment im Fokus, denn es geht uns darum, Geschichten und Wissenswertes rund ums Bier auf launige Art und Weise zu erzählen und zu ‚besprechen‘. Im ersten ‚Ottakringer Fluchtseidl‘ klären wir daher unter anderem, was der Frosch von Ottakring zu sagen hat, was die Sau im Darreturm macht und warum die Wiener Braugerste für das Wiener Original so wichtig ist.