Ostwind - Der große Orkan: Kritik und Trailer zum Film

In "Ostwind - Der große Orkan" bringt ein Sommersturm eine reisende Zirkusshow nach Kaltenbach. Ari ist fasziniert von der Welt der Zirkusleute, den Feuerspuckern und den Stunts auf dem Pferderücken. Ganz besonders angetan ist das Mädchen jedoch von Orkan, dem schwarzen Zirkushengst, der Ostwind, dem Pferd, um das sich die Filmreihe dreht, zum Verwechseln ähnlich sieht.

Ein junges Mädchen und ein wildes Pferd - die Kombination scheint ein Erfolgsrezept für Filme zu sein. So auch bei der Pferdefilmreihe "Ostwind": Inzwischen kommt am Donnerstag bereits der fünfte und auch finale Teil in die Kinos. In "Ostwind - Der große Orkan" bringt ein Sommersturm eine reisende Zirkusshow nach Kaltenbach, dem Ort, an dem die Geschichte spielt.