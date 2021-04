Ostregion: Harter Lockdown bis 18. April genehmigt

Der Hauptausschuss des Nationalrats hat heute die Verlängerung des harten Lockdowns in der Ostregion bis zum 18. April genehmigt. Neben ÖVP und Grünen stimmte auch die SPÖ der entsprechenden Verordnung von Gesundheitsminister Rudolf Anschober zu.

Corona-Lockdown: Vorerst keine Änderungen

Vizekanzler Werner Kogler wies in Vertretung des erkrankten Gesundheitsministers auf die nach wie vor hohen Infektionszahlen hin. Er hält daher eine Verlängerung des harten Lockdowns in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland ebenso für unumgänglich wie eine Verlängerung der nächtlichen Ausgangsregeln in den übrigen Bundesländern. Die Infektionszahlen seien zwar niedriger als im November und Dezember, sagte Kogler im Ausschuss, die Situation auf den Intensivstationen zeige aber, dass "das Match gegen das Virus immer noch nicht vorbei ist".

Kritik an Lockdown von NEOS und FPÖ

Weiterhin Kritik an der Verordnung kommt von den NEOS und der FPÖ. Man wähne sich in einem Kabarett, wenn man höre, dass es zusätzlich zur Ampelkommission nun eine Öffnungskommission geben solle, sagte Gerald Loacker (NEOS). Zudem hat er kein Verständnis dafür, dass der burgenländische Landeshauptmann Hans Peter Doskozil trotz sinkender Infektionszahlen im Burgenland angekündigt hat, den harten Lockdown aus Solidarität mit Wien auch in seinem Bundesland zu verlängern. Schließlich gehe es um "Freiheitsentzug". Auch die nächtlichen Ausgangsbeschränkungen in Vorarlberg sind nach Meinung der NEOS nach wie vor rechtswidrig.