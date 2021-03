Ostösterreich: Eintrittstests im Handel für GPA "realitätsfern"

Von 7. bis 10. April sind für Ostösterreich Corona-Eintrittstests vorgesehen. Diese sind für die Gewerkschaft GPA "realitätsfern".

Die Gewerkschaft GPA kritisiert die vorerst von 7. bis 10. April geplanten Corona-Zutrittstests im Handel in Ostösterreich. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs. "Die Eintrittstests im Handel sind realitätsfern und zur Pandemiebekämpfung ungeeignet", so GPA-Chefin Barbara Teiber am Freitag in einer Aussendung. Teiber appellierte an Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne), die Vorgehensweise zu überdenken. Die Sozialpartner würden zu Gesprächen bereit stehen.