Osterwochenende in NÖ: 377 Corona-Anzeigen

Verstöße gegen das Covid-19-Maßnahmengesetz hatten zu Ostern in Niederösterreich laut Polizei 377 Anzeigen zur Folge. Zudem wurden zahlreiche Raser zur Kasse gebeten.

Zudem wurden 65 Organstrafverfügungen ausgestellt, bilanzierte die Landespolizeidirektion am Dienstag.

Zahlreiche Raser in Niederösterreich angezeigt

Exzessiv waren einige der 10.615 zu Ostern in Niederösterreich festgestellten Geschwindigkeitsübertretungen. So wurde auf der Westautobahn (A1) im Gemeindegebiet von St. Georgen am Ybbsfelde (Bezirk Amstetten) ein Fahrzeug mit moldawischem Kennzeichen mit 216 anstatt der erlaubten 130 km/h gemessen und von einer Streife der Autobahnpolizeiinspektion Melk angehalten. Der Lenker musste eine Sicherheitsleistung hinterlegen. Ihn erwartet ebenso wie weitere Schnellfahrer eine Anzeige.