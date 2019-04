Osterwochenende 2019: Die besten Reise-Schnäppchen

In diesem Jahr fällt das Osterwochenende auf Ende April. An vielen Destinationen zeigt sich bereits die Sonne und checkfelix.com hat herausgefunden, bei welchen Reisezielen im Vergleich zum Vorjahr gespart werden kann.

John-Lee Saez, Regional Director bei checkfelix kommentiert die Analyse: „In diesem Jahr fällt das Osterfest spät in den April. Österreichs Reisende haben daher etwas mehr Zeit, gute Angebote zu finden, um das verlängerte Wochenende bestmöglich nutzen zu können. Da sich viele Nutzer gerne beim Flug Geld sparen, um dann am Zielort mehr für Freizeitaktivitäten ausgeben zu können, haben wir die günstigsten Osterreiseziele zusammengefasst. Wer jetzt noch keinen Trip gebucht hat und noch nicht weiß, wohin die Osterreise gehen soll, findet mit dem checkfelix dealfinder tolle Reise-Inspirationen und Top-Destinationen, die perfekt auf das eigene Budget abgestimmt sind.”

Ersparnisse für Flüge nach Madrid und Mallorca am größten

Unter den 30 beliebtesten Osterreisezielen der Österreicher sind die Ersparnisse für Flüge nach Madrid und Palma de Mallorca heuer am größten. Reisende zahlen, im Vergleich zum Feiertagszeitraum im Vorjahr, um 37 Prozent weniger für ein Flugticket in die spanische Hauptstadt. Auch Flüge auf die Baleareninsel sind rund ein Drittel günstiger als 2018 – für einen Hin- und Rückflug zahlen Österreichs Reisende zu Ostern durchschnittlich 146 Euro. Auch in Valencia (-21 Prozent) und Málaga (-12 Prozent) lässt sich das Osterfest bei angenehmen Temperaturen in der spanischen Frühlingssonne genießen.