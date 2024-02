Österreichs Flughäfen 2023 mit deutlich mehr Passagieren

33,2 Millionen Fluggäste zählten die sechs österreichischen Flughäfen 2023. Das waren um ein Viertel mehr als 2022, so die Statistik Austria am Freitag.

Erholung eingetreten

Plus bei allen Flughäfen

Alle sechs heimischen Flughäfen verzeichneten 2023 Zuwächse. Auf dem Flughafen Wien kletterte die Zahl der Passagiere um rund 25 Prozent auf 29,5 Millionen. In Salzburg lag das Plus bei 31 Prozent, dort wurden 1,6 Millionen Reisende gezählt. In Innsbruck waren es 0,9 Millionen, das entspricht einer Zunahmen von rund 26 Prozent. In Graz lag das Fluggastaufkommen bei 0,7 Millionen, das waren um 31 Prozent mehr. Die beiden kleinsten Flughäfen Linz und Klagenfurt verbuchten rund 230.000 (plus 12 Prozent) und rund 150.000 (plus 85 Prozent) Fluggäste.