Österreichs Entscheidung über Sky Shield-System steht noch aus

Es wird noch einige Zeit dauern, bis Österreich sich für eine Art von Langstrecken-Luftabwehrraketen entscheidet, die im Rahmen des europäischen Luftverteidigungssystems Sky Shield beschafft werden sollen. Zwei bekannte Optionen sind die US-Flugabwehrrakete "Patriot" und das in Zusammenarbeit zwischen Israel und den USA entwickelte System "Arrow 3".

Neben "Patriot" und "Arrow 3" gibt es noch weitere Anbieter

Planungschef Bruno Hofbauer wies darauf hin, dass es sich mit "Patriot" und "Arrow 3" lediglich um die zwei "bekannten" Systeme handle. Anbieter gebe es wesentlich mehr. Jedenfalls werde Österreich festschreiben, welche Anforderung man habe. Dann werde man an die Industrie herantreten und schauen, was es kostet. Eine Frage sei etwa auch, wie personalintensiv und komplex das jeweilige System ist, so Hofbauer. Denn es soll auch von der Miliz betrieben werden können - und das 24 Stunden an sieben Tagen die Woche. "All das muss abgewogen werden, erst dann wird entschieden", erläuterte Hofbauer.