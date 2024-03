Erleichterung für österreichische China-Reisende

Das sind wohl gute Nachrichten für Österreicher, die in die Volksrepublik China reisen wollen: Ab Mitte März bis zunächst Ende November soll die Einreise ohne Visum möglich sein. Die Regelung betrifft Aufenthalte, die nicht länger als 15 Tage dauern.

Ab Mitte März bis zunächst Ende November können Österreicher und Österreicherinnen ohne Visum in die Volksrepublik China einreisen. Das kündigte der chinesische Außenminister Wang Yi am Donnerstag am Rande des Nationalen Volkskongresses in Peking an. China werde, beginnend mit dem 14. März, eine Politik der Visabefreiung gegenüber Österreich, der Schweiz, Irland, Ungarn, Belgien sowie Luxemburg anwenden, wurde Wang von der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua zitiert.