Ostern im Freien: Diese Vorschriften sind zu beachten

Gerade an sonnigen Ostertagen verlangen die Corona-Beschränkungen den Menschen viel Disziplin ab, die Wienerinnen und Wiener halten sich zum absoluten Großteil an die Vorgaben der Bundesregierung.

Für die vielen Großstädter, die keinen Garten haben, stehen zum kurzen Auslüften und Beinevertreten Wiens Parkanlagen und die großen Naherholungsgebiete auch am Osterwochenende zur Verfügung. Die Stadt Wien appelliert an alle, die Abstandsregeln einzuhalten und nur alleine oder mit jenen frische Luft zu schnappen, mit denen man zusammen wohnt.

Die Donauinsel mit ihrer Uferlänge von 42 km, aber auch die Alte Donau zählen in der Saison zu den beliebtesten Freizeitoasen der Wienerinnen und Wiener. Doch Covid-19 hat dem Saisonstart einen Strich durch die Rechnung gemacht. Grillen, lange ausgiebige Ausflüge in Gruppen, Picknicks mit Freunden, Spaziergehen oder Radfahren in Gruppen, all das ist heuer, am Beginn der warmen Saison, nicht möglich.