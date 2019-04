Am Osterwochenende gibt es Am Himmel wieder ein Osterfeuer.

Ostern Am Himmel in Wien mit Osterfeuer und traditionellen Schmankerln

Am Karsamstag wird Am Himmel wieder das traditionelle Osterfeuer entzündet. Passend dazu werden an den Feiertagen im Restaurant österliche Schmankerl kredenzt.

Am Osterwochenende wird Am Himmel in Wien-Döbling wieder Programm für Groß und Klein geboten. Neben einem Osterfeuer wird auch zum Osterschmaus geladen.

Traditionelles Osterfeuer am Karsamstag Das Osterfeuer wird am Karsamstag, den 20. April, um 18.00 Uhr in vier Feuerschalen im Bereich Oktogon bis zum Lebensbaumkreis entzündet. Da der Klangraum des Lebensbaumkreises gerade erneuert wird, entfällt in diesem Jahr die musikalische Untermalung.

Osterschmaus im Oktogon Am Himmel Neben dem traditionellen Osterschinken, bietet das Café Restaurant Oktogon von Karsamstag bis Ostermontag weitere Schmankerln wie Lammchili, Lamstelze, Farfalle mit Bärlauchpesto und Grillspezialitäten aus der BBQ-Station für die Gäste an.

Besonderer Beliebtheit erfreut sich auch das Osterfrühstück Am Himmel (Sa, So und Montag von 11.00 bis 12.30 Uhr) mit dem sensationellen Blick auf die Stadt. Zu jedem Frühstück gibt’s ein buntes Osterei dazu.

Reservierungen werden unter himmel[at]himmel.at entgegen genommen.