Ostermarkt auf Schloss Hof 2020: Zahlreiche Highlights

Der Ostermarkt auf Schloss Hof lockt rund um Ostern an den Wochenenden und Feiertagen Groß und Klein mit Kunsthandwerk, Kulinarik, Musik und einem vielseitigen Rahmenprogramm.

Der Ostermarkt auf Schloss Hof im Marchfeld öffnet am Samstag, den 21. März 2020 seine Tore und bietet bis Ostermontag, den 13. April 2020 an den Wochenenden und Feiertagen ein abwechslungsreiches Programm für die ganze Familie.

Kulinarik, Handwerk und Musik beim Ostermarkt auf Schloss Hof

Rund 90 AusstellerInnen präsentieren an allen Markttagen von 10 bis 18 Uhr traditionelles Kunsthandwerk und kulinarische Spezialitäten aus der Region. Für stimmungsvolle Musik sorgen der „Marchfelder Bläserkreis“ „A zoate Mischung“ und die „Unique Horns“. Sonntags warten auf die Gäste von 14 bis 15 Uhr Schaukochen und Schaubacken: Andreas Essendorfer und die Essendorfer Genussschmelzerei zaubern köstliche Gerichte für den Ostertisch. Am Sonntag, den 5. und 12. April gibt Blanka Vaňová von 13 bis 14 Uhr spannende Einblicke in alte Handwerkstechniken der Osterei-Gestaltung.