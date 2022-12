Oskars Kleid - Kritik und Trailer zum Film

Der Münchner Polizist Ben fristet seit der Trennung von seiner Frau Mira den Alltag allein im Reihenhaus. Doch als Mira von ihrem neuen Partner ein Baby erwartet, ziehen seine Kinder Oskar und Erna wieder bei ihm ein. Und Ben stellt fest, dass Oskar am liebsten ein gelbes Blümchenkleid trägt, sich schminkt und Lili genannt werden möchte. Der störrische Ordnungshüter ist entsetzt - aber am Ende stellt die kleine Lili seine Vorstellungen von Geschlechterrollen gehörig auf den Kopf.

Im Laufe der meist von munterer Popmusik unterlegten Handlung bemühen die Filmemacher sogar den Himmel, um an das Herz des Uniformträgers - und des Publikums - zu appellieren. Beim Besuch mit der Großmutter in der Synagoge fragt das an sich selbst zweifelnde, von Lauri sehr sensibel gespielte Kind den Rabbiner, ob Gott Fehler mache. "Er macht sie absichtlich. Der Allmächtige liebt seine Fehler", antwortet der weise Mann mit langem Bart, denn alles auf der Welt entwickle sich in winzigen Schritten erst durch Fehler.