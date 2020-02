Oscars: Live-Übertragung im Wiener Gartenbaukino und Burgkino

In der Nacht auf Montag werden in Hollywood die Oscars verliehen. Wer mitfiebern will, kann dies auf der Couch wie im Kinosaal machen. Alle Infos zu den Live-Übertragungen der Academy Awards gibt es hier.

Wird Joaquin Phoenix für sein bitterböses "Joker"-Lächeln mit einer Goldstatuette belohnt? Kann Martin Scorsese sein Mafiaepos "The Irishman" in einen zweiten Regiepreis ummünzen? Und erhält Brad Pitt erstmals die begehrteste Filmauszeichnung der Welt? Diese Fragen werden bei der Oscar-Gala in der Nacht auf Montag beantwortet.

Oscar-Verleihung live im Wiener Gartenbaukino

Bereits Tradition hat die Übertragung der Verleihung der Academy Awards im Wiener Gartenbaukino, kommen Cineasten hier doch bereits zum 14. Mal auf ihre Kosten. Los geht die Vorfreude dabei schon am Sonntag um 12 Uhr, wenn Scorseses dreieinhalbstündiger Thriller mit Robert De Niro und Al Pacino über die Leinwand flimmert. Im Anschluss gibt es die heuer nominierten animierten Kurzfilme, den mit insgesamt elf Gewinnchancen ins Rennen gehenden "Joker" sowie "Honeyland" und das ebenfalls chancenreiche Drama "Harriet" als Österreichpremiere.

Mit einem Ticket für den Historienfilm von Kasi Lemmons hat man zudem einen fixen Sitzplatz für die im Anschluss beginnende Preisgala. Wer sich allerdings nur dafür interessiert, für den werden ab 23.30 Uhr an der Kinokasse Zählkarten (freie Platzwahl) ausgegeben. Und wie üblich gilt im Gartenbaukino: Keine Oscar-Nacht ohne Wette, Bingo, gratis Kaffee und Frühstück sowie musikalisches Rahmenprogramm.

Oscar-Übertragung auch im Wiener Burgkino

Immerhin zum neunten Mal ist das Burgkino in Wien dabei, das es ähnlich hält: Mit zwei nominierten Werken ("Little Women" und ebenfalls "Honeyland") geht es um 23 Uhr los. Der Eintritt zur Oscar-Übertragung selbst ist auch hier frei, nur der fixe Sitzplatz ist eben nur bei vorherigem Filmbesuch garantiert. Auch hier wartet auf die Hollywoodfans ein Tippspiel sowie ein Frühstück.

In den eigenen vier Wänden kann man auf ORF eins live dabei sein, wenn im Dolby Theatre die 92. Oscar-Gala - wie im Vorjahr ohne Gastgeber - vonstattengeht. Zunächst wenden sich Moderatorin Lillian Moschen und Filmexperte Alexander Horwath ab 0.50 Uhr den Favoriten zu, bevor ab 1.30 Uhr der Rote Teppich im Fokus der Aufmerksamkeit steht. Um 2 Uhr wird es schließlich ernst mit der großen Show. Den Oscar-Countdown von "Red" kann man ab 23 Uhr auf ProSieben verfolgen, wo um schließlich Mitternacht der Schwenk zum Ort des Geschehens nach Los Angeles gewagt wird.