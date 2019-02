Oscars: Diese sieben Momente schrieben Geschichte

Am 24. Februar werden die Oscars 2019 verliehen. Grund genug um einen Blick auf die Highlights der vergangenen Jahre zurückzublicken.

Auch besondere Dankesreden gingen in die Oscar-Geschichte ein. So sprang etwa Roberto Benigni über das Publikum und die Stuhllehne, um 1999 voller Freude den Academy Award für den besten Hauptdarsteller in “Das Leben ist schön” entgegen zunehmen.