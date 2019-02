Oscars 2019 live im Wiener Gartenbaukino und Burgkino sehen

Dieselbe Regelung gilt sonntagabends ebenso im Burgkino. Eine Sitzreservierung gibt es nur beim Kauf einer Karte für eine der 23-Uhr-Vorstellungen. Geboten wird ebenso ein gratis Frühstück im Anschluss an die Verleihung sowie ein Wochenendprogramm mit einer Auswahl aus nominierten Filmen. Um sich mit den Kandidaten schon jetzt vertraut zu machen, genügt ein Besuch in den heimischen Kinos. Einige Anwärter in der Kategorie Bester Film, u.a. “The Favourite”, “Bohemian Rhapsody” und “Green Book”, sind derzeit in Österreich zu sehen.

Nicht nur in Wien, sondern auch in Innsbruck gibt es die Möglichkeit, die Preisvergabe auf der großen Leinwand zu erleben. Mit einem “Countdown to the Oscars” startet das Metropol Kino in Hollywoods große Nacht. Im Oscar-Paket für 30 Euro sind der Besuch zweier Filmvorstellungen, die Liveübertragung, ein Mitternachtssnack und ein Frühstück vom Bäcker enthalten.

Die Oscar-Verleihung 2019 live im TV

Aber nicht nur in den Kinos, auch im privaten Heim lässt sich in Österreich das Filmspektakel verfolgen. ORF eins und ProSieben übertragen live im Fernsehen. Mit einstimmenden Spielfilmen und Begleitprogramm bieten sie österreichischen Filmbegeisterten ein umfassendes Hollywooderlebnis. Das ProSieben-Starmagazin “red.” startet um 22.55 Uhr mit einem Countdown, und ab 23.50 Uhr wird vor Ort vom Roten Teppich berichtet. In ORF eins stimmt die Filmredaktion mit Moderatorin Lillian Moschen und Filmexperte Alexander Horwath auf die Oscar-Nacht ein. Im Studio werden die Kandidaten vorgestellt und ihre Chancen analysiert. Aus Los Angeles wird ORF-Filmexperte Christian Konrad berichten. Die Liveübertragung startet um 1.30 Uhr mit Starinterviews vom roten Teppich und endet morgens um 6 Uhr. Bereits die gesamte Woche werden überdies im ORF-eins-Abendprogramm Oscar-Klassiker wie “Gravity” oder “The Big Short” über die Fernseher flimmern.

(APA/Red)