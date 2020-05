Original Sacher-Torte feiert nach Corona-Lockerungen ihre Rückkehr

Die Original Sacher-Torte ist zurück - gerne auch "To Go"

Die Original Sacher-Torte ist zurück - gerne auch "To Go" ©Hotel Sacher

Die Original Sacher-Torte ist zurück - gerne auch "To Go" ©Hotel Sacher

Mit der Wiedereröffnung der Gastronomie feiert auch ein beliebtes Wiener Original sein Comeback: Nach zwei Monaten gibt es wieder die "echte" Sacher Torte - und das nun auch "To Go".

Exakt zwei Monate sollte die Manufaktur der Original Sacher-Torte pandemiebedingt geschlossen bleiben. Seit letztem Freitag - pünktlich zum Re-Opening der Gastronomie - fließt endlich wieder Schokolade. Wer es hingegen lieber pikant mag, freut sich bestimmt über die Neuheit "Sacher To Go": Ausgewählte Köstlichkeiten aus den Sacher Restaurants bzw. Cafés in Wien und Salzburg sind nun auch zum Mitnehmen erhältlich.

Original Sacher Torte ist wieder zu haben - und vieles mehr "To Go"

Vom geliebten Sacher Tafelspitz über wechselnde saisonale Köstlichkeiten bis hin zum absoluten Klassiker - der Original Sacher-Torte: Ab sofort können Wienerinnen und Wiener sowie Salzburgerinnen und Salzburger ihre Lieblingsspeisen aus den Sacher Restaurants und Cafés auch zuhause genießen. Oder im Park. Oder im Schwimmbad - ganz, wo es ihnen am meisten beliebt.

In einer eigens für "To Go" ausgelegten Speisekarte haben die Küchenchefs Michael Gahleitner und Markus Krenn eine Auswahl an Sacher Schmankerln zusammengestellt, die problemlos auch unterwegs gegessen werden können. "Weil Social Distancing uns alle wohl noch eine Weile beschäftigen wird, ist es uns wichtig, dass niemand auf sein Stück Sacher verzichten muss", meint Markus Krenn, Küchenchef im Hotel Sacher Wien. Selbstverständlich wird sowohl bei der Zubereitung als auch der Abholung großen Wert auf Sicherheit und Hygiene gelegt.

So funktioniert das Sacher-Abholservice

Markus Krenns Salzburger Kollege Michael Gahleitner erklärt, wie Sacher To Go funktioniert - nämlich ganz einfach: "Online auf www.sacher.com in der Sacher To Go Wein- und Speisekarte gustieren, bei uns anrufen und die fertigen Gerichte abholen!"