Orientierung an Intensivauslastung erfreut Mediziner

Dass sich die Corona-Maßnahmen im Herbst an der Auslastung der heimischen Intensivstationen mit Covid-Patienten orientiert, wird von Medizinern sehr begrüßt.

Die Intensivmediziner begrüßen das Vorhaben der Bundesregierung, die sich im Kampf gegen die vierte Corona-Welle mit zusätzlichen Maßnahmen an der Auslastung der Intensivstationen mit Covid-Patientinnen und -Patienten orientieren will. "Wir haben seit Beginn der Pandemie darauf hingewiesen, dass die Entwicklung auf den Intensivstationen ein zentraler Kennwert für das Ausmaß der Krise ist", meinte ÖGARI-Präsident Walter Hasibeder am Mittwochnachmittag.