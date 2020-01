Orgasmus-Umfrage: Über Kommen und Nicht-Kommen in Österreich

Alles nur Klischees? Im internationalen Vergleich haben mehr Österreicher einen Orgasmus vorgetäuscht, als Nutzer anderer Länder. Außerdem legen Österreicherinnen mehr Wert auf einen Höhepunkt, als Österreicher.

Das denken die Singles in Österreich über den Orgasmus

In Österreich geben international die meisten Männer (über 36 Prozent) an, bereits einen Orgasmus simuliert zu haben. Nur in Kolumbien enthüllen ähnlich viele User, dass sie bereits mindestens einmal den Höhepunkt vortäuschten. Insgesamt hatten die Österreicher mehr falsche Orgasmen, als Jaumo-User im internationalen Durchschnitt (M: 32 Prozent, F: 40 Prozent).

Für viele Frauen ist der Orgasmus wichtiger, als für Männer

In südamerikanischen Ländern haben Frauen die Hosen an: So ist zum Beispiel für Frauen in Chile, Kolumbien (je 69 Prozent) und Argentinien (68 Prozent) ist der Höhepunkt wichtiger, als für Männer (67 Prozent). Auch in Österreich legen mehr Frauen wert auf den Höhepunkt, als Männer (M: 57 Prozent, F: 60 Prozent). Ausgeglichener ist die Lage in den USA: Für knapp die Hälfte der Nutzer ist Sex ohne Höhepunkt weniger schön.