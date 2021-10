Organisationen verlangen Schritte gegen Personalmangel in Pflege

Trägerorganisationen verlangen ebenso schnelle Maßnahmen gegen den Personalmangel in der Pflege wie Berufs-, Arbeitgeber- und Arbeitnehmerverbände.

100.000 Pflegekräfte sollen 2030 laut Rotem Kreuz fehlen

Bereits im Sommer haben sich die Organisationen in einem Offenen Brief an die Regierung gewandt. "Verstehen Sie es als neuerlichen Weckruf, aber auch als Hilferuf im Namen unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter", so Michael Opriesnig, Generalsekretär des Roten Kreuzes. Bis 2030 würden 100.000 Pflegekräfte fehlen. Allein im Bereich der Langzeitpflege würde es der Bundesarbeitsgemeinschaft Freie Wohlfahrt (BAG) aus Caritas, Volkshilfe, Diakonie, Rotem Kreuz und Hilfswerk mit Stand Oktober an 1.400 Pflegepersonen mangeln. Folge: "Es gibt Wartelisten, es kommt zu Situationen, denen unsere Kollegen ausgesetzt sind, die sie nicht gewohnt sind - verzweifelte Angehörige, Wutausbrüche."