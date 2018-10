ORF-Volksbegehren schafft es in den Nationalrat

Die Eintragungswoche ist vorbei und das ORF-Volksbegehren, hat es mit 320.239 Unterschriften in den Nationalrat geschafft. Bereits zum dritten Mal wird sich der Nationalrat damit beschäftigen.

Zentrale Forderung: Abschaffung aller Gebühren der GIS

Zentrale Forderungen sind eine ersatzlose Abschaffung aller Gebühren, die von der GIS eingehoben werden – also sowohl das Programmentgelt als auch die Mittel fürs Bundesbudget und die Landesabgaben. Zugleich solle die “parteipolitische Einflussnahme auf die Organe des ORF beseitigt” werden. Von der FPÖ gab es dafür Unterstützung in Form von Unterzeichnungs-Aufrufen via Facebook. Schließlich wettern auch die Freiheitlichen gerne gegen die “Zwangsgebühren” – abzuwarten bleibt, wie sich diese Position in der von der Bundesregierung geplanten ORF-Reform niederschlagen wird.