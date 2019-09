ORF-Sondersendungen zur NR-Wahl bei Sehern gefragt

Am Samstag zog der ORF über sein Programmangebot zur Nationalratswahl Bilanz. Insgesamt wurden 50 Sondersendungen ausgestrahlt.

Der ORF bot 50 Wahl-Sondersendungen

Der rund siebenstündige Wahlabend am 29. September - ab 16.00 Uhr in ORF 2 - ist noch nicht eingerechnet. Laut der Bilanz waren sämtliche der 30 reichweitenstärksten TV-Wahlformate zur heurigen Nationalratswahl im ORF zu sehen. Von 100 Fernsehminuten, die das Publikum in österreichischen TV-Sendern zur NR-Wahl nutzte, entfielen rund 75 auf die ORF-TV-Sendungen. Mehr als 1,8 Millionen Österreicher haben die Wahlduelle ausschließlich im ORF gesehen. Der ORF hatte mit seinen Wahl-19-Konfrontationen zudem in allen Zielgruppen die absolut meisten Zuschauer.