ORF-"Sommergespräche" ab 3. August - erstmals auch als Podcast

Ab 3. August stehen die Spitzenpolitiker des Landes bei den ORF-"Sommergesprächen" wieder Rede und Antwort zu aktuellen Themen. Neu in diesem Jahr: Die Gespräche werden erstmals als Podcast zum Nachhören angeboten.

Die ORF-"Sommergespräche" starten heuer am 3. August, ab dann stellen sich die Parteichefinnen und Parteichefs der im Parlament vertretenen Parteien den Fragen von Simone Stribl.

Den Anfang macht NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger, danach folgen Werner Kogler (Grüne), Norbert Hofer (FPÖ), Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und Sebastian Kurz (ÖVP). Ort des Geschehens ist das Weingut am Reisenberg.

Corona-Pandemie wohl Hauptthema bei ORF-"Sommergesprächen"

Die Gespräche werden jeweils rund eine Stunde vor der Ausstrahlung aufgezeichnet und um 21.05 Uhr ausgestrahlt. Dominiert werden die Gespräche wohl von der Coronavirus-Pandemie und den daraus resultierenden Folgen für Österreich. "In den ORF-Sommergesprächen möchte ich mit meinen Gästen Bilanz ziehen, aber auch in die Zukunft blicken", kündigte Stribl an.