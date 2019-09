ORF-Sommergespräch: Kurz gibt Kickl wieder eine Abfuhr

Beim ORF-Sommergespräch gibt ÖVP-Chef Sebastian Kurz dem ehemaligen Herbert Kickl wieder eine Abfuhr. Sollte er mit der FPÖ koalieren, werden der ehemalige Innenminister keinen Ministerposten erhalten. Zu den etwaigen Koalitionen äußert sich der Ex-Kanzler jedoch nur vage.

"Ein Plus" - also mehr als die 31,47 Prozent 2017 - und Kanzler zu bleiben sind die Ziele von ÖVP-Spitzenkandidat Sebastian Kurz bei der Nationalratswahl . Wer sein bevorzugter Koalitionspartner ist, wollte er auch Montag im ORF-"Sommergespräch" nicht preisgeben. Dafür warnte er einmal mehr vor einer linken Koalition von SPÖ, Grünen und NEOS - auch wenn sich dafür derzeit keine Mehrheit abzeichnet.

Koalition ist noch unklar

Er könne die Frage nach seinem künftigen Partner derzeit "wirklich nicht beantworten", sagte Kurz. Denn er könne die Entwicklung der anderen Parteien nicht abschätzen, nach Wahlen tue sich immer viel. So wollten derzeit manche bei den Grünen nicht mit der ÖVP. In der FPÖ sei die Frage "wer setzt sich durch, Hofer, Kickl oder ein anderes Lager" - und bei der SPÖ wisse man nicht, wer nach der Wahl die Führung übernehme.

Kickl wird nicht Teil der nächsten Regierung

Jetzt fahre die FPÖ eine "Doppelstrategie" zwischen der "fast freundschaftlichen" Bitte des Parteichefs Norbert Hofer um Fortsetzung von Türkis-Blau bis zu "Verschwörungstheorien" und Angriffen Herbert Kickls. Dass er den Ex-Innenminister nicht in seine nächste Regierung nehmen will, bekräftigte Kurz.

Kurz lehnt CO2-Steuer ab

Kurz weist Wahlkampfkosten-Vorwurf zurück

ÖVP-Chef Sebastian Kurz hat im ORF-"Sommergespräch" den Vorwurf zurückgewiesen, die ÖVP stelle ihre Wahlkampfkosten nicht wahrheitsgetreu dar und werde auch heuer wieder die Kostengrenze überschreiten. In dem "Falter"-Artikel über eine "doppelte Buchhaltung" würden "teilweise unwahre Behauptungen" getätigt, die ÖVP habe hier und in der Frage der Spenden-Stückelung immer rechtskonform gehandelt, sagte er.

Die ÖVP-Praxis sei "nicht doppelte Buchhaltung, sondern Erfüllen dessen, was im Gesetz", verwies Kurz darauf, dass gesetzlich zwischen laufenden Kosten (etwa für Mitarbeiter) und speziellen Wahlkampfkosten unterschieden werde. Begrenzt seien nur letztere - und jede Partei müsse auflisten, was wahlkampfkostenrelevant ist und was nicht. An die Kostengrenze von sieben Mio. Euro zwischen Stich- und Wahltag werde sich die ÖVP halten, versicherte er einmal mehr.