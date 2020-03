ORF-Mitarbeiter dürfen zurzeit nicht freiwillig bei der Rettung arbeiten

Derzeit dürfen ORF-Mitarbeiter nicht noch zusätzlich freiwillig bei der Rettung oder beim Hospiz tätig sein. Aufgrund des Infektionsrisikos müssen sie sich zwischen den Tätigkeiten entscheiden.

Mitarbeiter haben "Treuepflicht" gegenüber dem ORF

Die "Treuepflicht" gegenüber dem Unternehmen zwinge dazu, "alles zu unterlassen, wodurch es zu einer Erhöhung des Infektionsrisikos und in der Folge zur Infektion von Kolleginnen und Kollegen kommen könnte", heißt es in dem Schreiben an die Mitarbeiter, aus dem der "derstandard.at" zitierte. Für das Dienstverhältnis habe es aber keine Konsequenzen, wenn man sich für die Tätigkeit als Freiwilliger entscheide, betonte ORF-Sicherheitschef Pius Strobl gegenüber der Zeitung.

"Der ORF hat den öffentlichen Auftrag, die Österreicherinnen und Österreicher verlässlich und umfassend via Radio, TV, Online und die Landesstudios zu informieren, was besonders in Krisenzeiten von großer Bedeutung ist. Voraussetzung dafür, dass der ORF seine Funktion als Teil der 'kritischen Infrastruktur' des Landes wahrnehmen kann, ist die Absicherung des Sende- und Produktionsbetriebs", hieß es in einer schriftlichen Stellungnahme des ORF gegenüber der APA. Daher habe das Unternehmen eine Vielzahl von Maßnahmen ergriffen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten, vom Home Office über getrennten Schichtbetrieb bis hin zur Einrichtung von Isolationszonen. Auch "die angesprochene Regelung" sei Teil dieses Maßnahmenpakets.