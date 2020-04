ORF-Isolationsbereiche noch bis 30. April in Betrieb

Noch bis 30. April sind die ORF-Isolationsbereiche in Betrieb. Es wird danach keinen Schichtwechsel mehr geben.

Der ORF lässt in einer Woche die Isolationsbereiche an allen Standorten auf, wurde der APA am Donnerstag bestätigt. Sie werden mit 30. April geschlossen, es finde auch kein Schichtwechsel mehr statt. Allerdings bleiben diese Bereiche "stand by", hieß es.