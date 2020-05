ORF-Chef will Social-Media-Präsenz ausbauen

ORF-Chef Alexander Wrabetz will digitale Kanäle wie Facebook, Instagram oder Podcasts auch nach der Corona-Krise verstärkt nutzen. Dafür appellierte er erneut an die Politik, dem Sender den Ausbau der Social-Media-Präsenz gesetzlich zu erlauben.

Wrabetz will digitalen Bereich "viel stärker" nutzen

Auch was vernetztes Arbeiten und rasche Information außerhalb der üblichen Zeitkorsette betrifft, habe man in der Krise viel gelernt. Wrabetz zeigte sich sehr zufrieden mit der Performance des ORF in den vergangenen Monaten: "Die gesamte Gesellschaft hat gesehen, dass in so einer fundamentalen Krise klassische Medien, die sonst oft in Frage gestellt werden, eine ganz wichtige Rolle für die Gesellschaft spielen und dass auch insbesondere ein starker öffentlich-rechtlicher Rundfunk eine ganz wichtige Rolle spielt." Was in der Berichterstattung in den vergangenen Wochen zu kurz gekommen sei, sei die Auseinandersetzung mit den psychologischen Folgen der Krise.