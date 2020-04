Ordinationen machen "Schritt zurück zur Normalität"

Die Österreichische Ärztekammer erhofft sich für Ordinationen in zeiten der Corona-Krise "einen ersten Schritt zur Normalität", wie Präsident Thomas Szekeres betonte.

Nachdem Arztpraxen in den letzten Wochen wegen der Maßnahmen zur Virus-Eindämmung nur in Notfällen aufgesucht werden durften, wird eine generelles Hochfahren von der Kammer nun wieder empfohlen - freilich nur unter Sicherheitsregeln.

Normalbetrieb in Arztpraxen unter bestimmten Vorraussetzungen möglich

"Unter bestimmten Voraussetzungen können Ordinationen nun wieder zu einem der Situation angepassten Normalbetrieb zurückkehren", sagte Johannes Steinhart, ÖÄK-Vizepräsident und Bundeskurienobmann der niedergelassenen Ärzte. Die Ärztekammer sprach in einer Aussendung vom Donnerstag von sehr effektiven Maßnahmen der Regierung. Sie ermöglichen es Österreich als eines der ersten Länder Europas, die Maßnahmen wieder zu lockern.

Die gewohnte Versorgung aller Patienten soll wieder sichergestellt werden. Auch Routine-, Kontroll-, Vorsorge- und Nachsorgeuntersuchungen sowie Impfungen können wieder durchgeführt werden, sofern die in der Empfehlung vorgesehenen Maßnahmen erfüllt sind. Die Patienten sollten aber weiterhin vorher telefonischen Kontakt mit der Ordination aufnehmen und in der Ordination Masken tragen.

Volle Wartezimmer vermeiden

Damit die niedergelassene Gesundheitsversorgung aber auch weiterhin gesichert bleibt, sei das Hochfahren während der Coronakrise auch wichtig für das wirtschaftliche Überleben vieler Ordinationen, so Steinhart. Die Kammer habe deshalb auch ein Forderungspaket an die politisch Verantwortlichen übergeben. Darin werden Ausgleichszahlungen für alle niedergelassenen Ärzte mit und ohne Kassenvertrag gefordert, und zwar in Höhe von 100 Prozent des Vorjahresumsatzes im Abrechnungszeitraum der Pandemie, abzüglich allfälliger sonstiger staatlicher Unterstützung und abzüglich der verrechenbaren Honorare.