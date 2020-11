Orang-Utan-Weibchen Sari ist im Tiergarten Schönbrunn eingezogen

Erneut Menschenaffen-Neuzugang im Tiergarten Schönbrunn: Erst Mitte Oktober ist mit Surya ein neues Orang-Utan-Weibchen eingezogen und nun gibt es schon den nächsten neuen Schützling.

Orang Utan-Weibchen in Schönbrunn vertragen sich gut

Surya und Sari lernen sich in den nächsten Wochen langsam kennen – anfangs hinter den Kulissen. „Die beiden neuen Weibchen Sari und Surya sind in einem ähnlichen Alter und waren vom ersten Augenblick an ein Herz und eine Seele“, berichtet Tiergartendirektor Stephan Hering-Hagenbeck. Auch die 56-jährige Mota verbringt schon den Großteil des Tages gemeinsam mit den Neuankömmlingen und zeigt den beiden Jungspunden sprichwörtlich, wie der Hase in Schönbrunn läuft.