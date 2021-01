Opposition bei "Reintesten" noch nicht überzeugt

ÖVP und Grüne müssten die Berufsgruppentests und das "Reintesten" bei Veranstaltungen vorerst ohne SPÖ, NEOS und FPÖ beschließen. Es sollen nun weitere Gespräche stattfinden.

Zwar hat die Koalition unmittelbar vor Beginn des Gesundheitsausschusses am Nachmittag einen aktualisierten Entwurf für die Teststrategie an die Opposition übermittelt. Der SPÖ fehlen darin aber noch zwei laut Gesundheitssprecher Philip Kucher zentrale Punkte. Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer will nun bis zum Plenum am Donnerstag weiter verhandeln.