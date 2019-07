Opfer schwer verletzt: Wiener Polizei sucht nach U-Bahn-Schlägern

Mitte April kam es in der U3 zu einem Vorfall, bei dem ein 39-Jähriger von mehreren Jugendlichen schwer zusammengeschlagen wurde. Die Polizei sucht nun mit Fahndungsfotos nach den Verdächtigen.

Am 14. April pöbelten sechs Jugendliche in der U3 einen 39-jährigen Mann an und begannen ihn zu stoßen und zu schlagen. Als der Mann zu Boden ging, wurde er von drei Tatverdächtigen massiv mit Tritten attackiert. Danach ließen die Angreifer von ihrem Opfer ab und flüchteten Richtung Landstraßer Hauptstraße.