Opernball: Model Barbara Meier in Traum-Robe von Eva Poleschinski

Das deutsche Model Barbara Meier freut sich auf einen schönen Abend beim diesjährigen Wiener Opernball. Sie und ihr Mann, Unternehmer Klemens Hallmann, sitzen wohl in der Loge mit der höchsten Promidichte und auch die Opernball-Robe kann sich sehen lassen.

Barbara Meier in Opernballrobe von Eva Poleschinksi

Zahlreiche Stars in der Loge von Hallmann und Meier

Besonders sympathisch präsentierte sich ihr Gast Gabriel Luna, der bereits das zweite Mal in Wien ist. "Ich liebe diese Stadt", sagte er. "Wien ist so schön." Bei den Dreharbeiten zum "Terminator", die zum Teil in Ungarn stattfanden, reiste Luna mit seiner Frau Smaranda mit dem Zug nach Wien und sah sich die Stadt an. "Ich war sehr begeistert von der Architektur", sagte er.