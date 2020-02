Opernball 2020: Prominenz aus Politik heuer stark vertreten

Am Wiener Opernball werden heuer zahlreiche Gäste aus der Politik erwartet. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) wird zwar fehlen, zahlreiche türkise Minister bringen jedoch hochrangige Gäste aufs Parkett.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) fehlt wegen des EU-Budgetgipfels am Wiener Opernball , doch sorgt Bundespräsident Alexander Van der Bellen als Staatsoberhaupt für höchste Repräsentanz in der Staatsoper.

Opernball-Besuch von Vizekanzler Werner Kogler offen

Gemäß ihrem Amt als Kulturstaatssekretärin wird Ulrike Lunacek (Grüne) das ball-übliche Programm von künstlerischer bis Selbstdarstellung in Augenschein nehmen. Ob Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) erstmals dem Opernball einen Besuch gönnt, war hingegen weiter offen. Andere Ministerinnen der grünen Regierungshälfte wie Alma Zadic und Leonore Gewessler haben heuer zwar etwa am Ball der Wissenschaft schon Ballfreude bewiesen, das Schaulaufen in der Oper lassen die beiden aber ebenso aus wie Sozialminister Rudolf Anschober.