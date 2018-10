Opernball 2019: Eröffnungs-Choreografie von Tanzschule Santner

Die Eröffnungs-Choreografie des Opernballs am 28. Februar 2019 wird von der oberösterreichischen Tanzschule Santner gestaltet.

Die oberösterreichische Tanzschule Santner wird die Eröffnungs-Choreografie am Opernball am 28. Februar 2019 gestalten. Für die Geschwister Maria und Christoph ist das “ein Riesenschritt”, zumal sie selbst noch nie den Ball besucht haben. Zu der Zeit waren sie nämlich stets durch ihre Teilnahme an der ORF-Serie “Dancing Stars” voll ausgelastet.