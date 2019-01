Opernball 2019: Step-by-Step zur perfekten Ballfrisur

Die Rheintöchter aus Richard Wagners Oper "Rheingold" dienen heuer als Inspiration für die Debütantinnen-Ballfrisur 2019 am Opernball. Hier erfahrt ihr, wie sie nachzumachen ist.

Der Steinmetz-Bundy Privatsalon ist als offizieller Styling-Parnter des Wiener Opernballs für die Frisur von 150 Debütantinnen verantwortlich. Woglinde, Floßhilde und Wellgunde, die drei Rheintöchter aus der Oper “Rheingold” dienen bei den Frisuren als Inspiration. Doch auch am Stil von Donatella Versace wird sich der Look orientieren. Somit wird der charakteristische Mittelscheitel das zentrale Element des Stylings darstellen. Allen voran dient Wellgunde als Inspiration für die Ballfrisur. Das gewellte, hochgesteckte Haar liegt in einer natürlichen Bewegung und ist gleichzeitig so fixiert, dass die Debütantinnen unbeschwert tanzen können.

Steinmetz-Bundy Privatsalon mit Versace vertraut

„Dass Donatella Versace die Swarovski Tiara 2019 entworfen hat, kommt mir sehr entgegen, da ich in Wien schon einige Versace Modeschauen frisiert habe und den Stil daher gut kenne. In den aktuellen Versace Laufsteg Shows spielt der Mittelscheitel immer wieder eine charakteristische Rolle, daher habe ich dieses Element als Grundlage des Debütantinnen-Stylings übernommen. Als Opernliebhaber gefällt mir die Idee, dass ein Opernthema das Leitmotiv des Opernballs bildet. Beim „Rheingold“ hat mich die Figur der Wellgunde, die in den letzten 150 Jahren sehr unterschiedlich dargestellt wurde, in ihren Bann gezogen. All diese Überlegungen sowie die Motive wie Rhein-Fluss, Wasser und Wellen beziehe ich in den Entwurf der Debütantinnen-Frisur mit ein und inszeniere für den Opernball eine moderne Interpretation der Rheintochter Wellgunde“, der Geschäftsführer des Steinmetz-Bundy Privatsalons Hannes Steinmetz über seine Inspirationsquelle.