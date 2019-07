Oper im Steinbruch: "Die Zauberflöte" in aufwendiger Inszenierung

Am Mittwochabend feierte im burgenländischen St. Margarethen bei der "Oper im Steinbruch" unter der künstlerischen Leitung von Daniel Serafin "Die Zauberflöte" ihre Premiere.

Am Mittwochabend hat die Premiere von Mozarts "Die Zauberflöte" in einer aufwendigen Inszenierung von Carolin Pienkos und Cornelius Obonya durchaus ambivalente Eindrücke hinterlassen.

St. Margarethen: "Die Zauberflöte" feierte Premiere

Ein wenig nervös war der Intendant begreiflicherweise bei seiner Begrüßung, denn nicht nur die Premiere an sich, sondern auch deren Übertragung durch den ORF brachten den Ablauf unter Zeitdruck. Doch vom Timing her ging alles gut, und nach drei Stunden konnten die Mitwirkenden unter telegenem Feuerwerk den etwas durchfrorenen Schlussapplaus entgegennehmen.

Pienkos und Obonya haben Mozarts "große Oper" als Pionierwerk der Emanzipation, der Gleichberechtigung und der Menschenrechte zu interpretieren versucht. Das ist ebenso ehrenhaft wie problematisch. Natürlich stand bei Mozart der klassische Humanitätsbegriff Pate, nicht jedoch die Correctness heutigen Verständnisses. Ein wenig scheint diese Kluft bewusst gewesen zu sein, nicht umsonst sagt Papageno: "Das ist ja keine Oper im Steinbruch, das ist ein Krippenspiel in der Wüste." Womit er nicht ganz unrecht hat.

Aufwendige Inszenierung bei der "Oper im Steinbruch"

"Wüste" mag zwar übertrieben sein als Charakterisierung des Bühnenbilds, aber die samt Stairway als Blickfang fungierende riesige Skulptur aus weißen Kugeln erinnert zunächst eklatant an wabernde Schaumblasen einer Waschmittelwerbung. Im Verlauf des Abends erweist sich jedoch die Wandlungsfähigkeit durch effektvolle Projektionen. Durchwegs ästhetisch gelungen sind die Kostüme, originell die drei versilberten Knaben, die mit dem Speer in der Hand per Segway durch die Gegend kurven.