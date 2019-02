Open Air Konzert von Scooter am 11. Juli in der METAStadt Wien

Faster, Harder, Scooter heißt es am 11. Juli in der METAStadt, wenn H. P. Baxxter und seine Truppe für ein Open Air nach Wien kommen. Tickets für die energetische Show sind bereits erhältlich.

Mit Scooter wird es in der METAStadt im 22. Wiener Gemeindebezirk – unter Veranstaltern und Konzertbesuchern bislang eher noch ein Geheimtipp – garantiert so richtig laut: Am 11. Juli gastiert die Kult-Band rund um H. P. Baxxter mit einem Open Air in Wien.