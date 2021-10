OÖ-Wahl: ÖVP will Koalitionsgespräche mit FPÖ

Der Landesparteivorstand der ÖVP Oberösterreich hat sich Montagvormittag einstimmig für Koalitionsgespräche mit der FPÖ ausgesprochen.

ÖVP will erneut Koaliton mit der FPÖ in Oberösterreich

FPÖ erfreut über mögliche weitere Koalition

Reaktionen aus Oberösterreich

"Die ÖVP hat ihre Entscheidung getroffen. Das ist selbstverständlich zu respektieren", reagierte der Landessprecher der Grünen, Stefan Kaineder, in einer Presseaussendung. Auch wenn ein Weiter mit der FPÖ "mutlos" sei und die Grünen "Zukunftspartner und Stabilitätsfaktor" gewesen wären. "Aber die ÖVP hat den Aufbruch abgesagt und die Stagnation gewählt." Das ÖVP-Argument einer zu instabilen Mehrheit mit nur einem Überhangmandat im Landtag mit den Grünen lässt Kaineder nicht gelten. Seine Partei sei ein Stabilitätsfaktor, was sie in den Jahren der schwarz-grünen Koalition und aktuell in der Bundesregierung beweise.