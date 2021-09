OÖ-Wahl: ÖVP ortet "möglichen Stimmenkauf"

Die ÖVP Oberösterreich ortet einen "möglichen Stimmenkauf" der SPÖ vor der Landtagswahl. Die SPÖ dementiert die Causa.

Für Ärger in der ÖVP hat am Dienstag eine besondere Frei-Ticket-Aktion für Wähler gesorgt. Eine Eventagentur wolle türkischstämmige Personen, die kommenden Sonntag SPÖ wählen und in Linz einer bestimmten Kandidatin eine Vorzugsstimme geben, mit einem Gratis-Eintritt für ein Konzert belohnen. "Mit dieser Aktion hat die SPÖ ganz klar die Grenze einer seriösen Wahlwerbung überschritten", meinte ÖVP-Vizebürgermeister Bernhard Baier. Die Agentur dementierte.