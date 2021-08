OÖ-Wahl dürfte wohl keine großen Überraschungen bringen

Glaubt man bisherigen Umfragen, wird die Landtagswahl in Oberösterreich am 26. September nicht sehr rekordverdächtig ausfallen. Das Abschneiden der Parteien bei zurückliegenden Urnengängen im Überblick.

In Oberösterreich amtierte der längst dienende Landeshauptmann

Auf Regierungsebene hält Oberösterreich noch einen Rekord: Stelzer ist erst der fünfte Landeschef seit 1945 (plus einem Beamten 1945), das sind so wenige wie sonst nirgends. Außerdem wurde selten wie sonst nirgends - bisher erst dreizehn Mal - gewählt, weil die Legislaturperiode mit sechs Jahren die österreichweit längste ist und nie vorzeitig zu den Urnen gerufen wurde.

Größtes Plus einer Partei für FPÖ im Jahr 2015

Das größte Plus holte die FPÖ mit 15,1 Prozentpunkten bei der letzten Wahl. Das war sogar österreichweit das zweitgrößte Plus, das je eine Partei bei den 148 Landtagswahlen seit 1945 lukrierte. Heuer muss sich die FPÖ - mit Ibiza-Nachwehen und in Zeiten von Corona - auf ein deutliches Minus einstellen; sie hofft aber auf einen gelinderen Einbruch als die 12,2 Punkte im Jahr 2003.