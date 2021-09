OÖ-Wahl: Auf Stelzer wartet die nächste Amtszeit

Thomas Stelzer, ÖVP-Landeshauptmann, erlebt seine zweite Amtszeit. Das ist mit der deutlichen Verteidigung des ersten Platzes bei der Landtagswahl in Oberösterreich fix - selbst wenn noch unklar ist, wer in Zukunft als Koalitionspartner der ÖVP fungieren wird.

Erstmals angelobt wurde er vom Bundespräsidenten während der laufenden Legislaturperiode am 7. April 2017, gestern, Sonntag, schlug er somit seine erste Wahl.

Pühringer blieb nach Pleite bei OÖ-Wahl im Amt

Denn sein Vorgänger Josef Pühringer (ÖVP) war nach der Wahlschlappe des Jahres 2015 noch einige Zeit im Amt geblieben, ehe er es an den sorgfältig aufgebauten Kronprinzen übergab - nach mehr als 22 Jahren im Amt.

Denn in Oberösterreich blieben die meisten Landeshauptleute - die dort auch alle der ÖVP angehörten - lange im Amt. Den Rekord hält Heinrich Gleißner mit fast 26 Jahren ununterbrochener Amtszeit von 1945 bis 1971 (wozu noch eine Periode von 1934 bis 1938 kommt), und das auch österreichweit.

Pühringer war ein paar Jahre von Landeshauptmann-Rekord entfernt

Pühringer kam diesem Rekord mit über 22 Jahren nahe. Dessen unmittelbarer Vorgänger Josef Ratzenböck hielt sich mit mehr als 17 Jahren auch sehr lange im Amt. Nur Erwin Wenzel war deutlich kürzer Landeshauptmann, er trat 1977 nach sechseinhalb Jahren aus gesundheitlichen Gründen zurück. In Summe ist Oberösterreich mit fünf "echten" Landeshauptleuten (plus einem von der US-Besatzung eingesetzten Beamten an der Spitze der provisorischen Regierung im Jahr 1945) im Bundesvergleich ein sparsames Land.