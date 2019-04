OÖ: Pkw-Frontalkollision endete für Burschen tödlich

Bei einem Überholmanöver im Bezirk Ried im Innkreis übersah ein 20-jähriger Pkw-Lenker ein entgegenkommendes Fahrzeug. Der Lenker und sein Beifahrer wurden bei der Kollision getötet.

Ein Frontalzusammenstoß zweier Pkw in Oberösterreich hat am Dienstag in Andrichsfurt im Bezirk Ried im Innkreis erneut Todesopfer gefordert. Das teilte die Polizei der APA mit.