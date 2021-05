OÖ: Pilotversuch von Covid-Tests unter Online-Aufsicht

Im Bezirk Rohrbach startet die Wirtschaftskammer (WK) Oberösterreich probeweise in ausgewählten Betrieben mit Online-Corona-Testungen.

Mitarbeiter bekommen Testkits geliefert und führen zu einem vereinbarten Termin die Abstriche selbst durch, begleitet von medizinischen Personal via Video-Chat. Das Testergebnis werde dann überprüft, informierte das Land am Sonntag in einer Aussendung.