OÖ: Mit Corona infizierter MFG-Politiker gestorben

Ein MFG-Gemeinderat aus dem Bezirk Ried im Innkreis, der mit einer Corona-Infektion auf der Intensivstation des Rieder Krankenhauses lag, ist nun gestorben.

Das berichten die "OÖN online" am Donnerstagabend. Die Partei MFG (Menschen-Grundrechte-Freiheit) hatte am 25. November in einer Aussendung bestätigt, dass ein Parteikollege schwer an Covid-19 erkrankt sei, auf Facebook teilte sie weiters mit: "JA - ein MFG Gemeinderatsmitglied liegt im Krankenhaus mit C."